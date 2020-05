Demo vor Staatstheater : Freizeitsportler demonstrieren für Gruppensport im Freien

Foto: BeckerBredel 8 Bilder Demo für Outdoor-Fitness vor Staatstheater

Saarbrücken Gegen eine in ihren Augen Ungleichbehandlung im Fitnessbereich haben am Sonntag, 31.´ Mai, Freizeitsportler auf dem Tbiblisser Platz vor dem Staatstheater in Saarbrücken demonstriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Becker & Bredel