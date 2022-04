Ostereier-Suche des Aktionsbündnisses „Unsere Kinder“ in Sulzbach : „Auf die Eier, fertig, los!“

Gespannt warteten die Kinder im Salinenpark auf das Kommando: "Auf die Eier, fertig, los!" Foto: Petra Pabst

Sulzbach Da leuchtete etliche Kinderaugen: Das ehrenamtliche Aktionsbündnis „Unsere Kinder“ hatte im Salinenpark in Sulzbach 100 Ostereier versteckt. Die Finder wurden mit je einem prall gefüllten Osterkörbchen belohnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Pabst

„Auf die Eier, fertig, los!“ Pünktlich um 14.30 Uhr fiel das Kommando für die große Ostereier-Suche – und wie der Blitz stoben etwa 60 Kinder auseinander und verteilten sich eilig im Salinenpark. Hier waren eine Stunde zuvor Helferinnen und Helfer des Osterhasen bei allerschönstem Frühlingswetter fleißig gewesen und hatten sorgfältig 100 farbige Plastikeier versteckt. Das Aktionsbündnis „Unsere Kinder“ hatte – wie schon in den Jahren davor – diese fröhliche Kinderaktion vorbereitet, Spenden gesammelt, eingekauft und Körbchen gepackt. Um kurz nach 14 Uhr trafen bereits die ersten Familien und Kinder ein. Noch waren die mitgebrachten Körbchen und Taschen leer, aber das sollte sich bald ändern. „76 Kinder waren im Vorfeld für die Aktion angemeldet worden. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir gelernt und uns für zusätzliche Teilnehmer vorbereitet. So haben wir in diesem Jahr 100 Körbchen mit Schokolade, gekochten Eiern, Osterhasen und anderen Leckereien gefüllt", erzählt uns die Sprecherin des Bündnisses, Stephanie von Elm. Die 35-Jährige ist seit wenigen Wochen auch offiziell Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Sulzbach. Gemeinsam mit Marlies und Bernd Knoch und Sina Schlachter koordinierte die zweifache Mutter nun die Aktion im Park.

Von allen Seiten kommend füllte sich der Park allmählich mehr und mehr mit Spaziergängern. Rund 200 große und kleine Menschen schauten gespannt, als um 14.30 Uhr Musik aus einem Lautsprecher erklang. Große Spannung lag in der Luft. Stephanie von Elm hielt eine kleine Begrüßungsansprache. „Ich freue mich sehr, so viele bekannte, aber auch so viele neue Gesichter hier zu sehen. Ich danke allen Unterstützern und Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass wir heute ein schönes Ostereier-Suchen für euch durchführen können. Jetzt gilt es für die Kinder: Sucht im Park die bunten Plastikeier, die dort versteckt sind und bringt sie uns. Für jedes Ei gibt es einen bunten Stempel und ein Osterkörbchen. Bei den ganz kleinen Kindern dürfen die Eltern helfen. Die größeren Kinder können das sicher alleine. Und nun: viel Spaß und viel Erfolg!“ Das ließen sich die Kinder nicht zwei Mal sagen.

Es war ein Lachen und ein Quieken. Hier krabbelte einer ins Gebüsch und wurde fündig, dort kroch ein Mädchen über die Wiese und schaute hinter jeden Halm, bis es ein Ei gefunden hatte. Wieder woanders streckte sich eine kleine Hand zu einem Ast, an dem ein Ei hing. „Erster!“ Der erste kleine Finder war bereits innerhalb einer Minute zurück am Tisch und gab sein blaues Ei ab. Strahlend nahm er einen Stempel auf den Handrücken und sein prall gefülltes Osterkörbchen entgegen. Das hatte sich gelohnt. Schon kamen die nächsten erfolgreichen Kinder von ihrer Eiersuche und tauschten Ei gegen Süßigkeiten. Der kleine Finn hatte wohl etwas missverstanden. Er sammelte anstelle von Ostereiern lieber Gänseblümchen und Löwenzahnblüten und füllte sein Körbchen damit. Auch schön. Und Spaß machte es ihm sichtlich auch. Aber auch für ihn und für später angekommene Kinder gab es natürlich noch etwas zum Naschen. Dieses Mal ging niemand leer aus.

Susanne Lang und Lisa Rothmeyer aus Sulzbach waren mit ihren Kindern in den Stadtpark gekommen. Lisa Rothmeyer war zum ersten Mal dabei. Sie ist voller Lob. „Ich finde es so toll, dass endlich wieder etwas gemacht wird für unsere Kinder. Eine tolle Aktion.“ Für Ihre Freundin Susanne Lang ist es bereits das dritte Mal. Auch sie ist begeistert. „Nach so langer Zeit tut es gut, die strahlenden Kinderaugen zu sehen und endlich wieder so etwas wie Normalität zu erleben.“ Innerhalb von 20 Minuten waren fast alle Eier, die der Osterhase im Salinenpark „verloren“ hatte, wieder zurück an Ort und Stelle. Nur noch wenige gefüllte Körbchen warteten auf Nachzügler. Die meisten Familien hatten bereits wieder den Heimweg angetreten oder verbrachten noch etwas Zeit auf dem angrenzenden Spielplatz, der selten so voll anzutreffen war.