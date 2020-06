Oskar Lafontaine kritisiert Steuergeld für reiche Konzerne : „Das ist doch nur noch pervers“

Oskar Lafontaine, Fraktionsvorsitzender der Linken im Saarländischen Landtag, prangerte im Redaktionsgespräch mit der Saarbrücker Zeitung auch die Grenzschließungen zu Frankreich in der Corona-Krise an. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Oskar Lafontaine steht der Linken-Fraktion im Saar-Landtag vor. Im SZ-Redaktionsgespräch kritisiert er Steuerzahlergeld für reiche Konzerne.

„Der größte Fehler war die nicht abgestimmte Grenzschließung“, sagt Oskar Lafontaine, Fraktionschef der Saar-Linken, im Redaktionsgespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Darüberhinaus redet er über Demokratie, Wirtschaftspolitik und über sein Verhältnis zur eigenen Partei. Was kein gutes ist.

Lafontaine zu den Grenzschließungen in der Corona-Krise: Das sei für ihn „unvorstellbar gewesen, die Grenzen zu Frankreich und Luxemburg zuzumachen, ohne vorher mit den Nachbarn zu reden“. Er habe Ministerpräsident Tobias Hans und Innenminister Klaus Bouillon gesagt, „das müsst ihr vorher mit ihnen besprechen“. Doch Lafontaine kritisiert vor allem Berlin: „Warum hat das Horst Seehofer entschieden – das ist Sache der Kanzlerin?“, fragt er. „Beide haben offenbar zu wenig Zugang zur französischen Kultur und zu wenig Gespür dafür, wie man das Verhältnis zu Frankreich pflegt.“ Und: „Unsere Nachbarn haben das sehr wohl wahrgenommen“.

Lafontaine zum Automobilsektor: Wenn man das „richtige Anliegen“ im Automobilsektor hat, die Klimabelastungen zu reduzieren, muss man technische Daten gelten lassen. „Und da sage ich: ,Ein Dreiliter-Auto ist umweltfreundlicher als ein Elektroauto mit großer Batterielast‘.“

Lafontaine zur Senkung der Mehrwertsteuer: Diese 20 Milliarden hätte man „besser an 20 Millionen deutsche Haushalte verteilen sollen. Das wären für jeden Haushalt 1000 Euro gewesen“. Man hätte dabei auch Einkommensobergrenzen festlegen können. Lafontaine hätte auch „die soziale Situation der Leute mit geringem Einkommen verbessert, zum Beispiel durch Erhöhung des Hartz-IV-Satzes und des Mindestlohns“.

Lafontaine zur Automobilindustrie:

„Und dann kommen in der Krise Unternehmen wie VW, BMW oder Mercedes. Sie schicken teilweise ihre Betriebsräte vor, die eine Autokaufprämie fordern. Das ist schamlos. Da fehlt jedes Maß.“ Die Abwrackprämie 2009 habe sechs Milliarden gekostet. Alleine VW hätte das so aus der Tasche bezahlen können, sagt Lafontaine: „VW hat derzeit 25 Milliarden Euro liquide Mittel. BMW zwölf Milliarden, Mercedes 18 Milliarden. Dass die jetzt kommen und noch Geld vom Steuerzahler wollen, anstatt mit den Preisen runterzugehen, ist nur noch ein Ausweis der Schamlosigkeit. Dann noch Boni und Dividende ausschütten: Das ist doch nur noch pervers.“

Lafontaine zur Demokratie: „Das repräsentative System wird immer handlungsunfähiger“, sagt der gebürtige Saarlouiser. Es sei auch nicht mehr wirklich repräsentativ. „Im Bundestag sitzen zu 70 Prozent Akademiker. Wir brauchen eine dritte Kammer, in die wir Bürger über ein Losverfahren entsenden, die dann Gestaltungs- und Mitspracherechte haben.“

Lafontaine zur Linken im Saarland: Die eigene Partei habe vor Jahren den Fehler gemacht, kein Delegiertensystem bei Listenaufstellungen einzuführen. Daher sei sie jetzt in ähnlicher Situation wie die Grünen und die AfD an der Saar: „Manipulation der Mitgliederkarteien, problematische Kassenführung. Kleinere Parteien sind anfällig dafür, dass bei Wahlen mit unsauberen Methoden gearbeitet wird, um sich ein Mandat zu ergattern“, weiß Lafontaine. „Deshalb besuche ich Landesparteitage seit Jahren nicht mehr.“ Mit dem Landesvorsitzenden der Linken, mit Thomas Lutze, redet Lafontaine „nicht. Jedes Gespräch ist überflüssig. Ich akzeptiere nicht, dass kurz vor Listenaufstellungen Leute in die Partei eintreten und danach nicht mehr gesehen werden.“

Lafontaine zum Haushalt der Landesregierung: „Viele unserer Ideen hat die Regierung jetzt aufgegriffen.“ Die Schuldenbremse aussetzen, die Schwarze Null auch, der Saarlandfonds mit Beteiligungsmöglichkeiten bei Betrieben. Der Ausbau in die Gigabit-Infrastruktur, die Personalausstattung in Schulen und bei der Polizei. „Alles Positionen, die wir vertreten. Aber wie finanzieren wir das?“, fragt Lafontaine. „Die Landesregierung weigert sich, auf Grund des Vetos der CDU, für die Besteuerung von Millionären und Milliardären mit Vermögens- und Erbschaftssteuern einzutreten. Dabei leben wir in einer Welt, in der die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen immer größere Ausmaße erreicht hat.“

Neues Leuchtturmprojekt im Saarland? „Wir haben immer wieder die Medizintechnik als neues Großprojekt vorgeschlagen.“ Das sei eine Technik der Zukunft.

Lafontaine zu Annegret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas und Peter Altmaier, die das Saarland im Bund vertreten: „Die haben bis heute für das Saarland so gut wie nichts gemacht“, sagt Lafontaine. „Als ich Finanzminister war, wurden innerhalb weniger Monate Milliarden für das Saarland locker gemacht. Teilentschuldung, Finanzierung der Saarbahn. Oder die deutsch-französische Hochschule. Ein Anruf bei Außenminister Joschka Fischer genügte. In den paar Monaten wurde mehr für das Land erreicht als in den vergangenen 20 Jahren.“

Tritt Lafontaine bei der Wahl 2022 an? „Das entscheide ich, wenn es ansteht. Wer weiß schon, ob er in zwei Jahren noch fit ist.“ Derzeit fährt er bis zu 110 Kilometer auf seinem Pedelec. „Gerne mal drei Mal in der Woche, wenn das Wetter es zulässt. Meine Frau Sahra Wagenknecht ist sportlicher als ich. Sie braucht kein Pedelec, auch wenn ein Schnitt über 20 Kilometer die Stunde im bergigen Gelände gefahren wird.“

Lafontaine zu „seiner“ Attentäterin, die seit ein paar Tagen keine Bewährungsauflagen mehr hat: „Als vor ein paar Jahren die Meldung kam, dass die Frau wieder draußen sei, da hat mich das noch etwas mehr beschäftigt, da habe ich der Landtagswache gesagt, hängt euch mal ein Bild von der Frau dahin, falls die hier auftaucht.“ Heute sitzt die Frau, die Lafontaine 1990 bei einer Wahlkampfveranstaltung in den Hals stach, im Rollstuhl. „Körperlich war die Wunde schnell vernarbt, aber die Unsicherheit, bis die weg ist, das dauert länger.“ Sie sei heute noch manchmal da.