Im Gedenken an Kurt Wagner Das Güdinger Dorfleben auf 44 Seiten

Die Güdinger Uwe Bongers, Andrea Wenger, Bettina Käps-Stephani, Uli Wolff, Willy Walinsky und Wilfried Klein haben in drei Monaten eine DIN-A5-Ortszeitung mit allem Drum und Dran und 44 Seiten herausgebracht. Der Namen musste aus rechtlichen Gründen von Gü-Ding in Gudd:Ding geändert werden. Uli Wolf und Andrea Wenger kennen gefühlt das ganze Saarland und sind für die Anzeigen und die Finanzen zuständig. Bongers schreibt für sein Leben gerne und hat in seiner beruflichen Karriere schon Zeitungen herausgebracht. Bettina Käps-Stefani ist in vielen Güdinger Vereinen die Pressesprecherin, und Wilfried Klein ist der Vorsitzende der Güdinger Arbeitsgemeinschaft und ist ohnehin bei allem dabei, was im Ort so passiert.