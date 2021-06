Verkehrssicherheit : Ortsrat Walpershofen besteht auf Pollern in zwei Kurven

Kurvenbereich der Kurzenbergstraße in Walpershofen – hier wünscht sich der Ortsrat Poller. Foto: Fredy Dittgen

Walpershofen Stinksauer ist der Walpershofer Ortsrat über eine Entscheidung aus dem Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Riegelsberg. Im Dezember 2019 hatte der Ortsrat einstimmig gefordert, dass in den Kurvenbereichen der Kurzenbergstraße – gegenüber vom Kinderspielplatz – sowie in der Salbacher Straße – gegenüber dem Café – Poller an den Straßenrändern aufgestellt werden sollen.