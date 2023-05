Damen-Duell bei der SPD „Unfähigkeit im Saarbrücker Rathaus“: Josephine Ortleb eröffnet Wahlkampf ums Schloss

Saarbrücken · In teils bewegenden Worten und mit Tränen in den Augen hat die Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb in der SPD um Unterstützung für ihre Kandidatur zur Regionalverbandsdirektorin geworben. Welche Rolle ihr kleiner Sohn Moritz spielt.

07.05.2023, 14:08 Uhr

Josephine Ortleb nach ihrer Wahl mit Rolf Mützenich, Noch-Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Ulrich Commerçon (von links). Foto: Oliver Dietze

Ortleb oder Lehberger? Bundestagsabgeordnete oder VHS-Direktorin? Josephine oder Carolin? Die SPD im Regionalverband hat die Qual der Wahl – oder besser den Luxus der Wahl: Ende Juni kann sie sich entscheiden zwischen zwei motivierten Kandidatinnen für die Nachfolge von Regionalverbandsdirektor Peter Gillo. Der SPD-Politiker, 2019 für zehn Jahre gewählt, wird den Posten im Saarbrücker Schloss mit bald 66 Jahren spätestens 2025 aus Altersgründen abgeben.