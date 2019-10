Kirchen-Kleinod : Orgelkonzert mit Christian Blohn in der Schinkelkirche

Saarbrücken Der Speyerer Dekanatskantor Christian von Blohn spielt an diesem Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Schinkelkirche Bischmisheim, Gastgeber ist die Stiftung Schinkelkirche. Der Kirchenmusiker und Konzertorganist, geboren 1963 in Homburg, gilt als einer der versiertesten und renommiertesten Organisten Deutschlands.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red