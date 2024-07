Auch Musikvideos und Performances Ophüls-Festival baut seine Saarland-Reihe um

„Wenn man mehr davon zeigen will, was hier entsteht, dann muss man mehr Formate zeigen“, sagt Böttger; das Fiktionale und das Dokumentarische allein könnten die Vielfalt nicht abbilden. Und so sucht das Festival ab sofort „vielfältige Bewegtbildproduktionen, die künstlerisches Schaffen repräsentieren“, etwa Musikvideos, grafische Animationen, Stop-Motion-Trickfilme, Performances, Experimentalfilme, Werbevideos und andere „kreative Videoprojekte“. Die Nachwuchs-Arbeiten, die man beim Festival bis zum 30. September einreichen kann, müssen nicht zwingend Uraufführungen sein; es werden auch Projekte ab dem Produktionsjahr 2023 berücksichtigt, die schon online veröffentlicht, im Fernsehen ausgestrahlt wurden oder auf Streaming-Plattformen wie YouTube oder Vimeo verfügbar sind. Filme einreichen können „aufstrebende Talente aus der Region, die dort aktiv arbeiten“.