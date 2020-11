Online-Infoveranstaltung : Arbeitslos: Was Grenzgänger dann wissen müssen

Wer in Frankreich wohnt und demnächst seinen Arbeitsplatz in Deutschland verliert, muss einiges beachten, um seine Ansprüche zu wahren. Eine Online-Infoveranstaltung soll wichtige Tipps geben. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Grenzgänger, die demnächst ihren Arbeitsplatz in Deutschland verlieren, müssen einiges beachten. Eine Info-Veranstaltung im Internet soll zeigen, worauf es ankommt.

Eures („European Employment Services“) soll die Mobilität in Europa fördern. Wer in Frankreich wohnt, im Saarland arbeitet und arbeitslos wird, benötigt Informationen. Die Eures-Beratung der Agentur für Arbeit Saarland bietet mit der französischen Arbeitsverwaltung Pôle Emploi am Dienstag, 17. November, von 10 bis 12 Uhr eine Online-Infoveranstaltung. Diese soll bei der Arbeitssuche helfen und Fragen zum Grenzgänger-Status, zur Arbeitsbescheinigung PD U1 oder zum Arbeitslosengeldanspruch in Frankreich beantworten.