Protestanten feiern coronabedingt anders Pfingsten : Online-Begegnungen statt Nacht der Kirchen

Brebach Protestanten von Brebach, Fechingen und Bliesransbach feiern an Pfingsten coronagerecht im Netz.

Die evangelische Kirchengemeinde Brebach-Fechingen und die Evangelische Studierendengemeinde ESG Saar ermöglichen in der Pfingstnacht am 23. Mai von 20 bis 24 Uhr über viele Grenzen hinweg Begegnungen und Kontakte. Und das, wie könnte es in Corona-Zeiten anders sein, auf virtuellem Wege. Menschen aus Burkina Faso, Deutschland, Frankreich, Australien, Kamerun, Niger, den USA und anderen Ländern berichten von ihren Erfahrungen, ihrem Leben und Lernen während der Pandemie. Bei allem, was Menschen trennen mag, tritt gehe es um einen generations-, länder- und sprachenübergreifenden Kontakt. Das passe gerade zu Pfingsten, teilt Pfarrer Josef Jirasek mit. „Keine Grenze kann die Menschen dabei trennen.“

Der Videokonferenzdienst Zoom ermöglicht diese virtuellen Begegnungen. Professorinnen und Professoren berichten ebenso von ihren Erfahrungen wie Studierende, Musikerinnen und Musiker. „Wie erlebe ich die Pandemie als Studentin mit zwei kleinen Kindern oder als Grundschullehrer?“ „Wie hat sich das Leben in meiner australischen Kirchengemeinde verändert?“, fragt Christian Hohl, ehemals Pfarrer in Bübingen.

Eine Anmeldung ist weiterhin wichtig, weil nur begrenzt Platz zur Verfügung steht in den Kirchen in Bliesransbach, Brebach und Fechingen. Die Gemeinde rät, jeweils vor dem Gottesdienst am Wochenende ihren Anrufbeantworter abzuhören oder auf der Internetseite nachzusehen, ob der Gottesdienst wie geplant möglich ist. Darüber hinaus bleiben alle weiteren gottesdienstlichen Angebote bestehen. Die Hausgottesdienste, die von daheim aus mitgefeiert werden können, finden sonntags ab 10 Uhr für 10 Minuten von den Kirchen aus statt, in denen kein Präsenzgottesdienst angeboten wird. Das Glockengeläut verbindet alle, die mitfeiern. Die Gottesdienst-Impulse stehen weiterhin auf der Internetseite der Gemeinde. Und an jedem Sonntag um 18 Uhr kommen alle Interessierten zu virtuellen Gottesdiensten zusammen. Sie finden über den Videokonferenzdienst Zoom statt.