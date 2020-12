Beim Bundeswettbewerb Mathematik gewonnen : Ole Gabdsil und Lena Ludwig sind Saarlands junge Mathe-Asse

Saarbrücken Sie haben beim Bundeswettbewerb Mathematik für das Saarland besonders gut abgeschnitten: der aus St. Ingbert stammende Ole Gabdsil und Lena Ludwig aus Saarbrücken.

Nach zwei Hausaufgabenrunden stehen die saarländischen Gewinner beim Bundeswettbewerb Mathematik fest: Der aus St. Ingbert stammende Ole Gabdsil, der eine Hochbegabtenschule in Schwäbisch Gmünd besucht, bekommt den ersten Preis. Der Elftklässler hat die Höchstpunktzahl in der vorletzten Runde des Wettbewerbs erreicht. Lena Ludwig aus Saarbrücken, die in der elften Klasse am Otto-Hahn-Gymnasium lernt, wird mit dem zweiten Preis bedacht. Beide Mathe-Talente sollten am Mittwochabend in einer digitalen Preisverleihung ausgezeichnet werden.