Beratung für Migrantinnen : Offenes Treffen für Migrantinnen in Saarbrücken

Saarbrücken MiNET Saar ist ein Netzwerk, in dem Migrantinnen eine Beraterin an ihrer Seite haben. Dieses Netzwerk setzt sein offenes Angebot für Teilnehmerinnen und Interessentinnen fort. Beim „Offenen Treff“ jeden ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr in der Frauen-Gender-Bibliothek Saar können Frauen mit und ohne Migrationsbiografie dabei sein.



