Ökumenisches Abendgebet und ein denkwürdiger Film

Zum ökumenischen Abendgebet laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Dudweiler am Mittwoch, 4. April, um 18 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche ein. Anlass ist der 50. Jahrestag der Ermordung von Martin Luther King. Unermüflich setzte er sich im Kampf gegen die Rassentrennung in allen Bereichen des Lebens ein. Im Anschluss an das Abendgebet wird die Verfilmung des Romans „Wer die Nachtigall stört“ von Harper Lee gezeigt (1962). Er nimmt das Thema Rassismus auf und gewann drei Oscars.