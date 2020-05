Alt-katholische und evangelische Gemeinden : Ökumenischer Gottesdienst auf dem Ludwigsplatz

Saarbrücken Die alt-katholische Pfarrgemeinde lädt an Pfingstsonntag, 31. Mai, zu einem ökumenischen Gottesdienst auf den Ludwigsplatz in Alt-Saarbrücken ein. Der Gottesdienst im Freien beginnt um 11 Uhr gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken, der evangelisch-methodistischen Gemeinde (Gutenbergstraße) und der evangelisch-lutherischen Gemeinde.

Des Weiteren feiert die alt-katholische Gemeinde an Pfingstmontag, 1. Juni, um 10.30 Uhr einen eigenen Gottesdienst in der Friedenskirche. „Es gelten Abstands- und Hygieneregeln“, heißt es in der Ankündigung.