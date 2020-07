Häusliche Pflege in Saarbrücken : Sozialstation weitet Beratung aus

Alt-Saarbrücken Hilfe für pflegende Angehörige gibt es ab 18. August wieder auf der Folsterhöhe.

So können alte und kranke Menschen lange im gewohnten Umfeld bleiben. Welche Leistungen erbracht werden können und wer das bezahlt, erklären die Mitarbeitenden in einem Beratungsgespräch. Das ist möglich in der Sozialstation am Malstatter Markt 4 oder demnächst wieder auf der Folsterhöhe in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde, Hirtenwies 40.