Aktionswoche vom 14. bis 22. Mai : Zum ersten Mal: Ökumenische Kirchentage in Dudweiler

Der saarländische Pantomime Jomi tritt im Rahmen der ökumenischen Kirchentage am Mittwoch, 18. Mai, in Dudweiler auf. Foto: LichtensternTV

Dudweiler Evangelische und katholische Kirchengemeinden laden vom 14. bis zum 22. Mai zu den ersten „Ökumenischen Kirchentagen Dudweiler“ ein. Das Programm reicht vom Gottesdienst über Kunst und Kulinarik bis hin zu expliziten Angeboten für die Jugend.

Endlich wieder zusammenkommen, sich austauschen, feiern – die Katholische Pfarrgemeinde St. Marien in Dudweiler und die Evangelische Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr veranstalten deshalb die ersten „Ökumenischen Kirchentage Dudweiler“. Sie finden eine ganze Woche lang vom 14. bis 22. Mai in Dudweiler und seinen Stadtteilen statt.

Eine offene, transparente Kirche wolle man zeigen. „Mit all ihren Stärken und Schwächen“, formuliert es der evangelische Pfarrer Heiko Poersch. So vielschichtig wie die Kirche selbst gestalte sich daher das Programm. Da gibt es zunächst eher konventionelle Angebote wie Gottesdienste, die klassische Kirchenführung oder Meditationen. Damit lockt man aber erfahrungsgemäß wenig (junges) Publikum. Die Jüngeren könnten sich jedoch im Escape Room im Pfarrheim St. Marien oder im „St. Mary‘s Club“ bei Lagerfeuer und Karaoke wohlfühlen (ebenfalls in St. Marien). Es soll samstags (21.5.) eine Spielstraße für Kinder geben (Stadtpark, Kirchen).

Ausstellung mit Lithografien von Salvador Dalí

Ein Schwerpunkt wird Kunst im kirchlichen Raum sein: Im Bilderzyklus „Biblia Sacra“ hat der Surrealist Salvador Dalí seine Interpretation von Szenen aus dem Alten und Neuen Testament auf die Leinwände gebracht. 30 ausgewählte Lithografien aus der Sammlung von Herbert Specht werden in der Jägersfreuder Kirche St. Hubertus ausgestellt. Eröffnung ist am Montag, 16. Mai (19 Uhr). Mit dem heiklen Thema „Kirche und Sexualität“ beschäftigt sich eine Podiumsdiskussion am Dienstag, 17. Mai, in der Kultgießerei Dudweiler (19.30 Uhr). Es gibt einen Theaterabend mit dem Pantomimen Jomi, einen „Kulinarischen Rundgang“, Konzerte, eine Autorenlesung mit Charly Lehnert und mehr.