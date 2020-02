Saarbrücken : Öffnungszeit von Ämtern und ZKE

Saarbrücken Die städtischen Ämter und das Servicecenter des Müllentsorgers ZKE sind am fetten Donnerstag, 20. Februar, bis 15.30 Uhr geöffnet, – das heißt: Der Dienstleistungsabend entfällt. Die Stadtbibliothek ist am Donnerstag sogar von 10 bis 19 Uhr offen.

Das ZKE-Wertstoffzentrum in der Wiesenstraße 20 bleibt von Donnerstag, 20. Februar, bis einschließlich Dienstag, 25. Februar, zu. Dagegen ist das ZKE-Wertstoffzentrum Am Holzbrunnen 4 am Donnerstag von 9 bis 15.30 Uhr und am Rosenmontag, 24. Februar, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Kompostierungsanlage in Gersweiler ist am Donnerstag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag bleibt sie zu. Wer Grünschnitt loswerden will, muss zwischen 9 und 12 Uhr zum Wertstoffzentrum Am Holzbrunnen 4.