Kommentar : Saar-Regierung im Team Vorsicht

Diesmal wird kein Politiker oder Talk-Show-Gastgeber Sodom und Gomorra wittern – wie im März, als in Berlin die (verkürzten) Berichte über das Saarland-Modell des Öffnens mit Tests aufschlugen. Wenn, was Anke Rehlinger für die SPD beklagte, das Konzept damals von der Staatskanzlei zu euphorisch kommuniziert wurde, so war davon nun nichts zu spüren.

Auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) bewegt sich derzeit rhetorisch im Team Vorsicht. Die Öffnungsschritte, die beide in Aussicht stellten, bleiben denn auch hinter dem zurück, was anderswo gilt. Mancher Saarländer wird enttäuscht sein, dass er in den Pfingstferien im Freibad frösteln darf, Hotels aber erst danach öffnen. Da ist Markus Söder lockerer.