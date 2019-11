Öffentlichkeitsfahndung : 91-Jähriger aus Fechingen wird vermisst

Saarbrücken-Fechingen Werner Nieser aus Fechingen wird seit Dienstag, dem 5. November vermisst. Die Polizei erbittet bei der Suche die Hilfe der Bevölkerung.

Vermisst wird Werner Nieser seit Dienstag, dem 5. November um 16 Uhr, nachdem er von einem Spaziergang nicht nach Hause in die Straße „Zum Hasenberg“ zurückgekommen ist. Der 91-Jährige ist in guter körperlicher Verfassung und unternimmt täglich Spaziergänge in Fechingen und Umgebung, meist auf befestigten Feldwegen, wie dem Römerberg oder der Nachtweide.