Saarbrücken Oberbürgermeister kündigt neue Messe und Innenstadtentwicklung für 126,3 Millionen Euro an. Dazu soll eine neue Halle kommen.

Uwe Conradt hat kein Problem damit, das Wort auszusprechen: „Großprojekte“. Der Saarbrücker Oberbürgermeister weiß, dass Großprojekte von den Bürgerinnen und Bürgern kritisch betrachtet werden, auch weil sie mitunter finanziell aus dem Ruder laufen. Der vierte Museumspavillon und das Ludwigsparkstadion sind Beispiele dafür. Ohne Großprojekte, auch das weiß der neue Chef im Saarbrücker Rathaus, wird die Landeshauptstadt aber an Attraktivität verlieren und den Anschluss verlieren. Wobei Conradt die Attraktivität nicht mit der anderer saarländischer Städte, sondern mit denen der anderen Metropolen in der Region misst: Metz, Trier, Luxemburg.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, sollen in Saarbrücken in zwei Schritten zunächst 126,3 Millionen Euro investiert werden. Bis 2025 sollen 99 Millionen Euro in das neue Messe-, Kongress- und Kulturforum am Standort der jetzigen Congresshalle fließen. Die Stadt rechnet dabei mit rund 60 Millionen Euro für den Umbau und die Sanierung der Congresshalle. 39 Millionen Euro werden unter anderem dafür gebraucht, eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Saar zum jetzigen Totoparkplatz zu bauen. Dort soll ein Multifunktionsgebäude mit vielen Parkflächen gebaut werden.