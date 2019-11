Ludwigspark : FCS-Fans lassen auf der Baustelle Dampf ab

Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) traf sich am Freitag mit Anhängern des 1. FC Saarbrücken auf der Dauerbaustelle Ludwigspark. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Oberbürgermeister Conradt traf 400 Anhänger des Vereins im Ludwigspark. Das Langzeitprojekt sorgt für Wut und Skepsis.

„Wir werden hier doch schon seit Jahren verarscht.“ „Glaubst du, der Neue erzählt uns die Wahrheit? Träum weiter.“ „Das Ding wird nie fertig.“ Das waren drei Meinungen von Anhängern des 1. FC Saarbrücken, die am Freitag ihrem Unmut Luft machten.

„Ich würde Ihnen liebend gerne sagen, was das Stadion kostet und wann es fertig ist. Aber das wären nur Schätzungen“, sagte Conradt und versprach, dass die Stadt das Geld zur Verfügung stelle, um das Projekt abzuschließen. Also offenbar auch, wenn über die bislang bekannten 41 Millionen Euro weitere Kosten entstehen. Conradt sagte, seit er im Amt sei, finde er „hinter jeder Tür dieses Projekts eine neue Überraschung“.

Das sorgte in den vergangenen beiden Wochen für neue Schlagzeilen, musste die Stadt doch Verzögerungen und weitere Kostensteigerungen einräumen.

Die Baufirma will sich dafür aber nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen. „Die Planung und der gesamte Bau des Daches hätten ohne Zeitverzug weiterlaufen können“, betonte deren Chef. „Wir wehren uns gegen den Versuch, uns zum Sündenbock für die organisatorischen Unzulänglichkeiten beim Bau des Stadions zu machen.“

Baudezernent Heiko Lukas, den die Fans am Freitag auspfiffen, sagte: „Wir haben uns an keiner Stelle negativ über das Unternehmen geäußert.“ Um die Diskussion in diese Richtung zu verkürzen, sagte Conradt: „Das ist heute nicht das Thema. Die Baustelle arbeitet unter Vollast.“ Auch das sei sein Verdienst.