Gewalttat : Obdachloser wird in Saarbrücken von zwei Männern verprügelt

Saarbrücken In der Fußgängerzone in Saarbrücken ist ein Obdachloser Mann von zwei Unbekannten attackiert worden. Eine Frau schritt mutig ein.

Szenen der Gewalt in der Fußgängerzone in Saarbrücken: am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr haben zwei unbekannte Männer einen 44-jährigen Obdachlosen an der Ecke Reichsstraße und Karl-Marx-Straße angegriffen. Das teilt die Polizei mit.