Der nächste Abschied aus Saarbrücken Dieser Laden in der Saarbrücker Europa-Galerie schließt

Das war’s für O’Donnell Moonshine in der Europa-Galerie in Saarbrücken. Der Spirituosenladen schließt seine Türen. Die Gründe für die Schließung sind schnell erklärt. „O’Donnell Moonshine hatte in der Europa-Galerie Saarbrücken eine Pop-Up-Fläche gemietet, also einen temporären Vertrag mit kurzer Laufzeit abgeschlossen, der nun ausläuft. Mit Pop-Up-Stores bieten wir Besucherinnen und Besuchern immer wechselnde Einkaufserlebnisse mit neuen Produkten“, teilte ein Sprecher der Saarbrücker Europa-Galerie auf SZ-Anfrage mit. Der Mietvertrag zu dem Pop-Up-Store mit O'Donnell Moonshine wurde demnach im Oktober 2023 abgeschlossen und dauerte wenige Monate. In der zweiten Jahreshälfte 2022 gab es einen ersten Kurzzeit-Mietvertrag, der ebenfalls nur wenige Monate dauerte.