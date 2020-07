Aktuell ein Krankheitsfall : Keine neuen Corona-Fälle

Regionalverband Aktuell ist nur noch eine Person aus Saarbrücken am Covid-19-Virus erkrankt. In allen anderen neun Städten und Gemeinden des Regionalverbandes gibt es dagegen keine Erkrankten mehr. Auch hat es keinen weiteren Todesfall gegeben, wie ein Sprecher des Regionalverbandes am Freitagabend mitteilte.