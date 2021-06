Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Am Sonntag gab es nur einen neuen Corona-Fall

Regionalverband Nur ein neuer bestätigter Coronafall ist am Sonntag, Stand 16 Uhr, im Regionalverband Saarbrücken hinzu gekommen, am Samstag waren es vier neue Fälle gewesen, meldete das Gesundheitsamt. 15 Personen konnten am Wochenende die Quarantäne verlassen.

Damit gibt es im Regionalverband noch 112 aktive Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach den Berechnungen des Gesundheitsamtes am Sonntag leicht auf 15 gesunken. Die etwas abweichendenn Daten des Robert-Koch-Instituts nennen einen Inzidenzwert von 15,5. Am Sonntag vor einer Woche hatte der vom Gesundheitsamt festgestellte Wert noch bei 24,4 gelegen, am Sonntag vor zwei Wochen bei 33,9 und vor drei Wochen bei 35,4.

Von den aktuell Infizierten leben 74 in Saarbrücken, elf in Sulzbach, jeweils acht in Quierschied und Völklingen, vier in Püttlingen, drei in Kleinblittersdorf, zwei in Friedrichsthal sowie je einer in Riegelsberg und Heusweiler. Bei acht Personen wurde in den vergangenen Tagen die Alpha-Variante (britische Variante) festgestellt.

Insgesamt liegen nun im Regionalverband 15 820 bestätigte Fälle vor, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 475.