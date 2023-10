Frauenpolitik Brücken schlagen zwischen Feministinnen aller Generationen

Eröffnet wird der Monat am 3. November in der Halle 4 (Halbergstraße) mit einem Abend, an dem zehn Saarbrückerinnen ihr eigenes feministisches und frauenpolitisches Engagement vorstellen und darüber miteinander ins Gespräch kommen. Anlässlich einer Ausstellung zu „Women & Mathematics“ (Nauwieser 19) hält die Würzburger Zahlentheoretikerin und und Geschlechterforscherin Nicola Oßwald einen Vortrag (3.11., Uni-Campus). In Vorträgen oder Dialogabenden geht es um Frauen in der männlich dominierten Wissenschaft, um Geschlechtergeschichte als Demokratiegeschichte, um Schwangerschaftsabbruch, queeres Leben, Gewalterfahrungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neben alten und neuen feministischen Diskussionen soll aber auch das Feiern nicht zu kurz kommen.