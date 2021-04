Kostenpflichtiger Inhalt: Rund um den St.Johanner Markt eine Geisterstadt : Notbremse im Saarland: Ausgangssperre fegt Saarbrückens Innenstadt leer

Leere Stra§en und Plätze kennzeichnen am Samstag schon deutlich vor Mitternacht die Saarbrücker Innenstadt im Bundeslockdown mit Ausgangssperre. Rund um den St.Johanner Markt und die Bahnhofstraße ist Saarbrücken eine Geisterstadt Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Reportage zur Ausgangssperre: Esther Jost stand um 22.30 Uhr am Samstag in der Bahnhofstraße in Saarbrücken und staunte. Sie zückte ihr Handy und fotografierte das Nichts.