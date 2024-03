Sendetermine „Notaufnahme Samstagnacht“: Winterbergklinikum Saarbrücken bei D-MAX-Serie im TV

Das Format erzählt von den Wochenendnächten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Notaufnahme, erklärt das Winterbergklinikum: „Die Erzählweise ist echt, nichts wurde gestellt, gespielt oder wiederholt. Es wird so gezeigt, wie es ablief – an der Stelle in der Stadt, auf die im Zweifel jeder angewiesen sein kann.“