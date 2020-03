Saarbrücken Im Prozess wegen Nötigung von Polizeistudenten bestreitet ein 42 Jahre alter Ex-Dozent eine Drohgebärde gegenüber einem Kommissaranwärter. Was er vor dem Saarbrücker Amtsgericht außerdem zu den Vorwürfen gegen sich sagte.

„Jetzt beruhigen wir uns alle einmal!“ Diese Aufforderung von Richterin Sabrina Lauer im Prozess gegen den leitenden Kriminaldirektor Christof Baltes (58) und einen Polizeirat (42) zeigte Wirkung. Es blieb am Montag bei einem lautstarken Wortgefecht zwischen den Verteidigern und Oberstaatsanwalt Wolfgang Lauer. Der wollte von dem angeklagten Polizeirat, der sich erstmals in dem Verfahren erklärte, nur wissen, ob denn ein junger Polizeistudent, der anfangs nicht mit der Auswertung eines auf seinem Privathandy abgespeicherten Chatverkehrs (WhatsApp-Nachrichten) einverstanden war, damals auf die Rechtslage hingewiesen worden war. Dafür war, so der 42-Jährige, sein Vorgesetzter, der frühere Vizerektor der Fachhochschule Baltes zuständig. Grundsätzlich seien bei der „ganz normalen Besprechung“ die Studierenden belehrt worden, dass sie als Beamte die Wahrheit sagen müssten. Der Polizeirat räumte ein, einem damaligen Kommissaranwärter gegenüber „klar und deutlich und bestimmend“ aufgetreten zu sein. Er habe ihn aber keinesfalls angeschrien oder eine drohende Haltung angenommen. Der Ex-Dozent betonte, ihm sei es um Aufklärung gegangen. Nachdem eine Dozentin Studierenden Tipps gegeben haben soll, wer die Aufgaben für eine wichtige Klausur stellte, sah er die Chancengleichheit bei der Prüfung in Gefahr.