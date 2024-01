Hallenmasters SF Köllerbach wollen nun draußen angreifen

Ein Masters-Endturnier mit Höhen und Tiefen erlebten die SF Köllerbach, die die Qualifikation mit 168 Punkten auf Rang eins abgeschlossen hatten. Am Ende wurde der Fußball-Saarlandligist nach der 1:3-Niederlage im Halbfinale gegen Oberligist FV Diefflen und dem 5:1-Sieg im „kleinen Finale“ gegen Ligakonkurrent Saar 05 Saarbrücken Dritter. „Gegen die Dieffler haben wir in der Qualifikation gefühlt schon hundert Mal gespielt. Mal haben die gewonnen, mal wir. Heute hatten halt die Dieffler die besseren Karten, weil sie torgefährlicher waren“, meinte Köllerbachs Spielertrainer Jan Issa zum Halbfinale, in dem die Siegträume seiner Mannschaft platzten.