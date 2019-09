Neuorganisation der Landtagsverwaltung : Saar-Fraktionen: Zeyer nicht degradiert

Saarbrücken An diesem Dienstag tritt die von Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) auf den Weg gebrachte Neuorganisation der Landtagsverwaltung in Kraft. Aus den bisherigen Abteilungen werden Referate werden, die Abteilungsleiter werden Referatsleiter.

Dass die Neuordnung nun mit den Ermittlungen gegen Zeyer zusammenfällt, sei unglücklich, stehe aber nicht in Zusammenhang, betonte CDU-Fraktionschef Alexander Funk. Von einer Degradierung Zeyers könne keine Rede sein. Vielmehr sei dessen künftige Aufgabe eine Angleichung an andere Landesparlamente. Denn üblicherweise seien Landtagsdirektoren keine nachgeordneten Bereiche zugeordnet.

Strukturen, die so lange Bestand hatten, müssten hinsichtlich ihrer Effizienz überprüft werden. Und nichts anderes habe Toscani gemacht, bewertete SPD-Abgeordneter Sebastian Thul die Neuorganisation. Innerhalb seiner Fraktion seien die Pläne diskutiert worden. „Besonders negative Bemerkungen sind mir nicht bekannt.“

Laut Flackus sei bezüglich einer möglichen personellen Verstärkung noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Damit spielt er vor allem auf das Referat Informationsdienste an, das auf Beschluss Toscanis um Europaaufgaben erweitert wird. „Wenn es um deutsch-französische Zusammenarbeit der Parlamente geht, ist das sicherlich eine gute Sache“, sagte Flackus. Gehe es aber um Grundsatzfragen, so sei dies keine Aufgabe des Landtages, sondern des Europaministeriums. Das Ressort Europa ist angegliedert an das Finanzministerium.