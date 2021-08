Karrierestart Neun Azubis starten beim Regionalverband : Neun Azubis starten beim Regionalverband

Regionalverband Ob in der klassischen öffentlichen Verwaltung oder im Büromanagement: Der Regionalverband bietet jungen Leuten die Chance auf eine Ausbildung. Jetzt startete die nächste Azubi-Generation.

Zusammen mit sechs Beamtenanwärtern, die am 1. Oktober ihre Ausbildung aufnehmen werden, starten in diesem Jahr 15 junge Menschen ihren Berufsweg beim Regionalverband. Insgesamt sind dann 50 Auszubildende und Beamtenanwärterinnen und -anwärter in Ausbildung. Im September und Oktober werden zudem rund 15 Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem der 14 Jugendzentren des Regionalverbandes beginnen, teilt die Pressestelle mit.