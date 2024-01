SPD-Stadtratsfraktion Innenminister Jost beim Neujahrsempfang der SPD: „Setzen wir dem braunen Pack Grenzen!“

Jost ist auch Sportminister – und zudem fürs Ressort Bauen zuständig. Alle diese Themen riss er in Bezug auf ihre Bedeutung für die Kommunen an. Der Landeshauptstadt, in der in diesem Jahr gleich mehrere hochkarätige, internationale Sportevents stattfinden werden, sicherte der Sportminister Unterstützung zu beim Bewerben dieser Veranstaltungen. Im April finden die Badminton-Europameisterschaften in Saarbrücken statt. Die Deutschlandtour der Radprofis macht ebenfalls Station. Es gibt ein großes Tischtennis-Turnier. Und schließlich soll das Saarland und speziell die Landeshauptstadt vom Begleitprogramm rund um die Olympischen Sommerspiele in Paris profitieren. „Lasst uns eine Marke für all diese Events kreieren“, forderte Jost. Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conrad (CDU) habe er bereits „ein Angebot gemacht“.