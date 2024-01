Neujahrsempfang der Liberalen FDP-Fraktionschef Helmut Isringhaus skizziert „Medizinstrategie“ für Saarbrücken

Er lobte in seiner Rede die beiden ausdrücklich für deren wiederholte, laute Kritik am Kurs der Bundesregierung in Sachen Kommunalfinanzen. Schon lange gebe es keine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland mehr wie sie das Grundgesetz fordere. Die finanzielle Lage der Stadt sei prekär. „Deshalb haben wir auch keine kostspieligen Haushaltsanträge gestellt“, so Isringhaus. „Man hat uns dafür Ideenlosigkeit vorgeworfen, zu Unrecht“, so der FDP-Politiker. Er griff den Vorschlag einer kommunalen Gebietsreform auf, um die Verwaltungen zu verschlanken und Mittel einzusparen.