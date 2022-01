Im Saarbrücker Schloss : Neujahrsempfang der Linken-Saar mit lobendem Abgesang auf Oskar Lafontaine

Tolle Stimmung beim Neujahrsempfang bei Linken-Saar

Saarbrücken Die Saar-Linken haben im Saarbrücker Schloss ihren Neujahrsempfang in Präsenz gefeiert und damit einen ganz anderen Weg gewählt, als die übrigen Parteien, die auf Onlineformate ausgewichen sind.

Tolle Stimmung mit Häppchen und Bier samt lobendem Abgesang auf Oskar Lafontaine: Mit einem trotz Corona-Pandemie in Präsenz veranstalteten Neujahrsempfang im Festsaal des Saarbrücker Schlosses hat die Linke Saar am Montagabend den Landtagswahlkampf für den 27. März eröffnet. Rund 150 angemeldete Gäste konnten Linken-Spitzenkandidatin Barbara Spaniol und Linken-Landeschef Thomas Lutze begrüßen. Es hätten locker mehr sein können, doch ließen die Coronona-Beschränkungen und 2 G plus- Auflagen nicht mehr zu.

Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, erklärte als Gastredner, bei der bundesweit ersten Landtagswahl in diesem Jahr sei es ganz klar Ziel , wieder in das Saar-Parlament einzuziehen. „Wir haben hier insbesondere dank Oskar Lafontaine eine große Tradition als Linke, aber es ist eine Herausforderung", betonte Bartsch angesichts der Machtkämpfe und innerparteilichen Auseinandersetzungen der Linken im Saarland.

Das noch schwelende Parteiausschlußverfahren gegen Lafontaine bezeichnete Bartsch im SZ-Gespräch als "völlig absurd". Die Linke habe Lafontaine viel zu verdanken und ohne ihn würde es diese Partei in dieser Form nicht geben. "Ich wünsche mir, dass Oskar Lafontaine, wenn es geht, der Linken auch in Zukunft zur Verfügung steht", sagte Bartsch, und fügte zugleich hinzu: "Aber klar ist auch, wir sind in einer neuen Situation. Oskar Lafontaine ist in einem fortgeschrittenen Alter und es sei ihm auch gegönnt, in den politischen Ruhestand zu gehen".

Die Impfpflicht sehe er kritisch. Er selbst sei zwar dreifach geimpft und werbe für die Impfung, aber nicht davon überzeugt, dass eine Impfpflicht auch zu einer höheren Impfquote führe. Das Vertrauen in der Bevölkerung fehle und müsse auf anderem Weg wiedergewonnen werden.

Dabei mache es die Ampelkoalition nicht besser als die Vorgängerregierung, viele Entscheidungen in der Politik seien weder plausibel noch nachvollziehbar. Für einige wenige Menschen sei die Pandemie zum Goldrausch geworden, Aktiengesellschaften würden Dividenden von Staatshilfen zahlen, die Reichen immer reicher werden. Die Linke werde nicht aufhören, hier aktiv zu werden.

Barbara Spaniol bescheinigte Bartsch eine "herausragende Spitzenkandidatin" der Linken für die Saar-Landtagswahl zu sein. Sie solle die Linken nach 12,8 Prozent bei der letzten Landtagswahl 2017, 7,2 Prozent bei der letzten Bundestagswahl und 6,0 Prozent beim jüngsten Saarland-Trend auf jeden Fall wieder in den Landtag führen.

Spitzenkandidatin Barbara Spaniol hatte gleich mehrere Themen auf dem Zettel: höhere Löhne als Anerkennung für die Pflegeberufe, die Unsicherheiten in der Saar-Industrie, die von den Linken unterstützte SVolt-Ansiedlung, die Schulpolitik und die Kinderarmut.

