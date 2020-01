Die CDU-Stadtratsfraktion Saarbrücken feiert ihren Neujahrsempfang am Sonntag, 26. Januar, 11 bis 13 Uhr, im Alexander Kunz Theatre, dem Spiegelpalais im Deutschmühlental. Mit dabei sind auch der Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Sascha Zehner, der saarländische Finanzminister und CDU-Kreisvorsitzende Peter Strobel und Oberbürgermeister Uwe Conradt.

Wer teilnehmen möchte, den bittet die Fraktion um eine kurze Anmeldung per E-Mail an mail@stadtratsfraktion.de oder unter Telefon (06 81) 9 05-13 03 oder per Fax an (06 81) 9 05-93 15 92.