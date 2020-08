Aus den Vereinen : Aus den Vereinen

Der Saarwaldverein Holz und der TV Fechingen warten mit wichtigen Neuheiten auf.

TV Fechingen: Die Mitgliederversammlung in der Festhalle des Schwimmbades Fechingen beginnt am Montag, 24. August, um 19.30 Uhr. Der Vorstand begründet den Ort der Versammlung damit, dass die Abstands- und Hygieneregeln sind in der Festhalle gut einzuhalten seien. Eine Maske müsse beim Betreten und Verlassen der Halle und im Flur getragen werden. Zur Kontaktnachverfolgung habe sich jeder beim Betreten der Festhalle in die Anwesenheitsliste einzutragen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte des 1. Vorsitzenden, der Abteilungsleiter, des Kassierers und der Rechnungsprüfer sowie Ergänzungswahlen zum Vorstand, darunter die Wahl des oder der 2. Vorsitzenden.