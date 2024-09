Rätselhaftes in der Kettenfabrik Hinter diesen Masken geht es rätselhaft zu

Lange habe er an dem Stück geschrieben, meinte Tiefenbrunner hinterher, worauf Basilico entgegnete: „Es waren etwa nur 40 Prozent der Information enthalten, die du eigentlich haben wolltest.“ Aber: Diese Menge war mehr als ausreichend. Um nicht zu sagen: Eher etwas zu viel an Information, die auf die etwa 30 Zuschauerinnen und Zuschauer einprasselte. Zumal vieles nur erzählt und nicht gespielt wurde, so etwa Edgar Allan Poes Erzählung „Die Maske des Roten Todes“. Tiefenbrunner wechselte auch häufig spontan die Szenerie, was dem Stück eine sprunghafte Unruhe verlieh. Gerade versuchte man sich noch an die Prometheus-Sage zu erinnern, da wurden bereits Freuds Es, Ich und Über-Ich abgehandelt - und schon fand man sich im italienischen Karneval des 18. Jahrhunderts wieder. Der Bezug zum Thema Masken blieb dabei häufig unklar.