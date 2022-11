Essen in Saarbrücken : Neues Restaurant in Saarbrücken – „Keng Thai“ bietet asiatische Küche

Neues Restaurant in Saarbrücken – „Keng Thai“ bietet asiatische Küche

Essen in Saarbrücken

Saarbrücken In Saarbrücken hat ein neues Restaurant eröffnet. Seit Anfang November kann dort asiatisch gespeist werden. Was die Gäste dort erwartet.

In der Vorstadtstraße 37 in Saarbrücken hat ein neues Restaurant eröffnet. Bei „Keng Thai“ können sich Gäste seit Anfang November auf thailändische Küche freuen. „Verbringen Sie bei uns einen Abend mit thailändischer Küche und all ihren Facetten. Bei tollem Wetter laden wir Sie gern dazu ein, unseren wunderschönen Außenbereich zu besuchen“, heißt es auf der Restaurant-Website.