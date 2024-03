Neueröffnung am St. Johanner Markt Kult-Laden „Paper & Tea“ eröffnet Geschäft in Saarbrücken – was Kunden beachten müssen

Der offizielle Start in Saarbrücken hatte was von Fußballplatz: Die ganze Mannschaft steht vor dem Laden, einer macht den Vorsänger. „Wir freuen uns hier zu sein“, ruft er. Dann animiert er seine Kollegen zu einem dreifachen „Tea – Time“, „Tea – Time“, „Tea – Time“. Alle lachen, die Stimmung ist bestens in der unteren Bahnhofstraße direkt am St. Johanner Markt. Sogar die Sonne lässt sich plötzlich blicken. Dabei kennt man Fußball in Saarbrücken ja eigentlich nur mit ganz viel Regen.