Eröffnung am Samstag Neues Café in Saarbrücker Futterstraße – das bietet das „Mayfair“

Saarbrücken · Haus und Laden in der Futterstraße sind nicht wiederzuerkennen, wurden umfangreich renoviert. An diesem Samstag startet dort eine Saarbrücker Familie in das Abenteuer „Mayfair“. Motto des neuen Cafés: klein, aber edel. Außergewöhnlich sind die Croissants.

30.08.2024 , 18:38 Uhr

Das Café Mayfair in der Futterstraße öffnet an diesem Samstag. Foto: Thomas Schäfer