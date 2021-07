Neuer Wasserspielplatz im Deutsch-Französischer Garten : Wo Kinder im DFG bald planschen dürfen

Teamarbeit an der Wipp-Pumpe auf dem neuen Wasserspielplatz im DFG: Saarbrückens Bauamtsleiter Sascha Lautenschläger (r.) und Fabian Ebert von der Neunkircher Firma EVK. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Seit gut einem Jahr entsteht im Deutsch-Französischen Garten ein neuer Spielplatz. Wo einst die Gulliver Welt war, wird in wenigen Wochen eine Wasserlandschaft mit Spielgeräten am renaturierten Pulverbach eröffnet.

Der Deutsch-Französische Garten (DFG) ist in den vergangenen Jahren von einem vernachlässigten Park zu einem grünen Juwel geworden, den viele Menschen während der Pandemie dankbar annehmen. Gerade für Familien mit Kindern ist der Garten ein wunderbares Ausflugsziel. Demnächst, vorraussichtlich Ende August, wird der 61 Jahre alte Park um eine Attraktion erweitert: Um das „Tal der Jugend“. Dort, wo bis 2012 die Gulliver Welt stand, entsteht ein schöner Wasserspielplatz mit Spiellandschaft am renaturierten Pulverbach. Seit einem Jahr wird an dem Projekt gearbeitet.

Der Pulverbach ist renaturiert

„Wir mussten zuerst den kanalisierten Bach freilegen, um ihn dann zu renaturieren“, erläutert Sascha Lautenschläger. Wir spazieren über die Anlage, auf der in den letzten Zügen gearbeitet wird. Der TÜV begutachtet gerade die Wasserlandschaft am Bach. Idyllisch plätschert das aus seinem Betonkorsett befreite Gewässer durch die Wiese, an seinen Ufern wachsen Wildblumen. Kratzdisteln, Mohn und Kornblumen – die „nachhaltige Bepflanzung“ gehöre zum Konzept, erläutert der Leiter und Bauabteilung der Stadt Saarbrücken, der auch Vizechef des Amtes für Stadtgrün ist. Mit Pflanzen kennt sich der Landschaftsarchitekt aus. Dort, wo ein Zaun die Wildschweine vom Spielplatz fernhalten soll, hat man ein breites Band mit Stauden bepflanzt. „Vor allem heimische Gewächse“, sagt Lautenschläger. Schneeballen, rosmarinblättrige Weide, Liguster und Portulak. Auch das „Tal der Blumen“ (vom Rosengarten bis zur Konzertmuschel) soll um pflegeextensive, bienenfreundliche Staudenbeete ergänzt werden. Der Bachlauf dort ist ebenfalls beliebt bei Kindern zum Planschen und Spielen.

Foto: Esther Brenner 5 Bilder Neuer Wasserspielplatz fast fertig

Über eine neue Brücke im „Tal der Jugend“ geht es zum Spielplatz für die Kleinsten, direkt vor dem ehemaligen „Gemütlichen Eck“, für das ein neuer Pächter gefunden ist, der dann auch die derzeit geschlossene Minigolf-Anlage mitbetreibt. Ob das Gebäude erhalten bleibt, sei noch nicht klar, sagt Stadt-Pressesprecher Thomas Blug. Man setze auf ein neues gastronomisches Konzept. Man kann sich aber schon mal vorstellen, wie gemütlich es sein wird, den Kindern von der Terrasse des noch zu renovierenden Bistros beim Spielen zuzuschauen.

Kein spektakulärer Abenteuerspielplatz

„Insekten in der Blumenwiese“ sei das Motto der Spiellandschaft, die das Trierer Büro BGH Plan entworfen hat. Wir treffen die Landschaftsarchitektin Silke Oeffling, Planerin des Platzes – und probieren die Wasserfontäne aus, für die man ganz schön in Teamarbeit pumpen muss. Entstanden ist hier kein spektakulärer Abenteuerspielplatz mit riesigen Kletter- und Spielgeräten, sondern ein kleiner, feiner Wasserpark mit mehreren Pumpen, einem Schaufelrad, Schleusen, Sand-, Liege- und Spielflächen sowie einem überschaubaren „Kletterfelsen“ mit Netz und Geschicklichkeits-Seil-Parcours. Gespielt werden kann durchaus auch am Bach, wo dicke Steine zum Überqueren einladen. So kommt man auch gut vom Kleinkinder-Platz mit seinem bunten Holzhaus, Mini-Rampen, Rutsche und Wipp-Insekten rüber zum Wasserspielplatz, den Silke Oeffling bewusst „nicht mehr so lieblich“ gestaltet hat. Es gibt eine ganze Reihe von Bänken und eine Tischgruppe. Nur mit der Verschattung könnte es im Hochsommer schwierig werden, die Bäume müssen zudem erst mal wachsen. „Es ist auch wichtig, dass der Platz abtrocknen kann“, erklärt dazu die Landschaftsarchitektin.

Insgesamt 1,4 Millionen Euro wurden in die Renaturierung und den neuen Spielplatz investiert, teilt Lautenschläger mit. 70 Prozent der Summe kommt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, knapp 400 000 Euro trägt die Stadt. Nochmal schätzungsweise 200 000 Euro werden nun gebraucht, um die maroden Rohre zu erneuern, durch die der Pulverbach unter dem Weg hindurch in den Weiher fließt, so der Bauamtsleiter.

Der Park wird immer schöner