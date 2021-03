Kommunalpolitik : Neuer Vorstand der CDU St. Arnual

St Arnual Bezirksbürgermeister Stefan Brand ist neuer Vorsitzender der CDU St. Arnual. Bei derMitgliederversammlung in der Sport- und Mehrzweckhalle in St. Arnual wurde er einstimmig gewählt. Er tritt die Nachfolge von Michael Zimmer an, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte.

