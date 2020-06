Saar-Bäckereien : Hippes Ambiente bedeutet nicht immer solides Handwerk

Saarbrücken In Großstädten ist ein Kult um das Lifestyle- und Prestige-Produkt Brot entstanden. Verkauft wird es in Läden, die im rustikalen Retro-Look durchgestylt wurden, es geht für vergleichsweise viel Geld über die Theke.

Kostet ein Mischbrot beim Discounter 1,15 Euro, bezahlt der Kunde im Hamburger Laden „bread.“, in dem nur eine einzige Sorte Brot angeboten wird, fünf Euro. Hochwertigkeit, Purismus und Rückbesinnung auf das gute, alte Handwerk liegen im Trend. Laut „Handelsblatt“ hat sich seit 2003 der Wert der produzierten Backwaren um über 50 Prozent von 9,1 auf 14 Milliarden Euro erhöht. Zugleich hat sich innerhalb von 20 Jahren die Zahl der Bäckereien in Deutschland halbiert, von 21 400 auf 10 900. Im Saarland schrumpfte die Zahl noch mehr: von 800 auf nur noch 200 Betriebe.

Die neue Mode, Brote in „hippem“ Ambiente zu verkaufen, ist im Saarland in der Breite jedoch noch nicht angekommen; lediglich die Saarbrücker Neugründung „Brot und Sinne“ (früher: „Brot und Seele“) lässt sich in diese Kategorie einordnen und hat eine gewisse Popularität erlangt. Den saarländischen Trend-Rückstand bestätigt der Innungsmeister der saarländischen Bäcker, Hans-Jörg Kleinbauer, der SZ. Er möchte sogar „Brot und Sinne“ ausdrücklich ausnehmen, denn dort herrsche, anders als bei manchen amateurhaften Neugründungen, die er in Berlin beobachtet, große Handwerks-Kompetenz.