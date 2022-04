Betreiber erzählt : Küche, Konzept, Einrichtung: Das ist im neuen Stiefel am St. Johanner Markt geplant (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 26 Bilder Haus mit Tradition: Das Gasthaus „Zum Stiefel“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken

Exklusiv Saarbrücken Das traditionsreiche Gasthaus „Zum Stiefel“ am St. Johanner Markt soll nach einer aufwendigen Sanierung wieder eröffnen. Wer hinter dem Millionenprojekt steht – und was in Saarbrücken geplant ist.