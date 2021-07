Schwalbach/Saarbrücken : Schlammbunker macht sich auf den Weg

Schwalbach/Saarbrücken Eine Schlammverlade-Anlage bestehend aus Schlammbunker, hydraulischem Schubzugboden, Austrageschneckenförderer und Verwiegung hat am Mittwochmorgen die Werkshallen des Schwalbacher Stahl- und Maschinenbau- Unternehmens Fera als Schwertransport verlassen.

Die 8,6 mal 3,0 mal 6,3 Meter große Anlage mit einem Volumen von 84 Kubikmetern und einem Gewicht von 23 Tonnen wurde von der Alpine Metal Tech Group in Dillingen (AMT) konstruiert und von Sven-Schmidt-Industriemontagen in Wadgassen zusammengebaut. Sie wurde für ein saarländisches Entsorgungsunternehmen nach Saarbrücken-Burbach geliefert.

Wie Projektleiter Patrick Schwarz von AMT in Dillingen erklärte, wurde die Anlage also von einem saarländischen Unternehmen konstruiert (AMT), im Saarland gefertigt (FERA) und hier auch montiert. AMT mit Hauptsitz in Regau/Österreich, Teil des börsennotierten Konzerns Montan Tech Components, ist unter verschiedenen Markennamen Weltmarktführer in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Es werden vor allem Spezialmaschinen für die Auto- und Metall-Industrie sowie Feuer-Simulationen konstruiert und produziert.