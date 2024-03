Gibt es wieder einen Rekord? Neue Strecke und Star-DJ: Alles Wichtige zum Firmenlauf in Saarbrücken

Ein strahlend blauer Himmel über Saarbrücken und unzählige strahlende Gesichter, diese Erinnerungen dürften viele an den Firmenlauf im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt haben. Bei Temperaturen an die 30 Grad gingen mehr als 6000 Läuferinnen und Läufer aus rund 350 Unternehmen und Institutionen auf die Fünf-Kilometer-Strecke – Rekord! Als Schnellster ins Ziel kam in 15:45 Minuten der Polizist Marc Schumacher, der für das Innen- und Sportministerium startete, schnellste Frau war Katrin Marx von der Universität des Saarlandes in 16:53 Minuten.