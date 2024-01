Bekannte Modemarke Neuer Laden eröffnet in der Europa-Galerie in Saarbrücken

Nachdem in den vergangenen Monaten einige Läden in der Europa-Galerie in Saarbrücken ihre Türen geschlossen haben (die SZ berichtete), können sich Kunden nun auf eine neue bekannte Marke freuen. „Im Namen des Eigentümers Union Investment Real Estate hat der Betreiber des Centers, Sonae Sierra, einen Mietvertrag mit der Modemarke Pull & Bear abgeschlossen. Diese wird das Fashionangebot des Centers auf einer Fläche von 1010 Quadratmetern erweitern“, teilte eine Sprecherin der Europa-Galerie am Dienstag in einer Mitteilung mit. Demnach soll der neue Laden im vierten Quartal des laufenden Jahres eröffnen.