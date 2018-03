später lesen Kurzmeldungen Neuer Kanal für die Eisenbahnstraße Teilen

Twittern







Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) erneuert von heute (Montag, 12. März) an den Mischwasserkanal in der Eisenbahnstraße in Herrensohr. Betroffen ist der Bereich zwischen der Hausnummer 10 und 32. Die Eisenbahnstraße wird im Baustellenbereich halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine Ampel geregelt. Fußgänger können die Gehwege weiterhin ungehindert nutzen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis September und kosten rund 320 000 Euro, so die Stadtpressestelle.