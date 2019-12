Eröffnung am 28. Dezember : Neuer Baumarkt auf Saarterrassen

Saarbrücken Auf 15 000 Quadratmetern gibt es etwa 60 000 Artikel zu kaufen.

An diesem Samstag, 28. Dezember, wird der neue Globus Baumarkt in Saarbrücken im Gebäude des alten „hela Profi Zentrums“ auf den Saarterrassen in der Käthe-Kollwitz-Straße 16 seine Tore öffnen. Regie führt dort die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Verwaltungssitz in Völklingen.